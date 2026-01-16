【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。年末年始の疲れが残っていた方も、1月後半には徐々にエネルギーが回復してきそうです。学びや探求に適した月ですので、興味のある分野の勉強を始めると、思わぬ発見があるかもしれません。今月は視野を広げることがポイントです。 普段とは違うジャンルの本を読んだり、新しい趣味に挑戦したりするなど、知的好奇心を満たす活動が運気アップにつながります。恋愛においては、シングルの方も交際中の方も、知的な会話が関係を深める鍵となります。ただし、理屈っぽくなりすぎないよう注意し、相手の感情にも配慮した言葉選びを心がけてください。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。