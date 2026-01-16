【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月はコミュニケーション運が高まる月となります。言葉の力が増し、あなたの発言が周囲に影響を与えやすい傾向にあります。プレゼンや交渉事には絶好のタイミングです。ただし、情報量が多くなりがちな時期でもあるため、優先順位をつけて処理していきましょう。恋愛運については、シングルの方は会話から恋が始まりやすい時期です。メッセージのやり取りが活発になり、距離が縮まるチャンスです。 パートナーがいる方は、日頃の感謝を言葉にして伝える絶好の機会です。「ありがとう」などのシンプルな言葉でも、この時期に伝えることで相手の心に深く届きます。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。