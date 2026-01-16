【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。パートナーシップに焦点が当たる月となります。ビジネスパートナーとの協力関係が強化される時期で、共同プロジェクトが順調に進む兆しも。ただし、相手への期待が高まりすぎて、意見の相違が生じやすい面もあります。相手の立場を尊重しながら、建設的な話し合いを心がけましょう。恋愛面では、パートナーがいる方は、関係が次のステージへ進む転機となる時期です。結婚や同棲など、具体的な話が進展する可能性もあります。 出会いを求める方には、紹介やお見合いなど、周囲からの後押しによる出会いが期待できます。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。