【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。今月は人脈が広がりそうな月です。さまざまな人との出会いが期待できるため、交流会や新年会などがあれば、積極的に参加することをおすすめいたします。 また、1月は人間関係の整理に適した月でもあります。本当に大切な人との絆を深めることに注力すると、精神的な安定が得られそうです。忙しい時期になりそうですので、特に健康面や睡眠の質を意識してみてください。無理は禁物です。恋愛については、モテ期となりそうな気配です。シングルの方は積極的に出会いの場へ行ったり、アプローチしたりするのが良いでしょう。逆にパートナーがいる方は、誘惑が多くなりやすいため、目移りして大切なものを失わないよう注意してください。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。