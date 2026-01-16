【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「4月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は営業運が上がります。人脈が大きく広がりそうな月で、人と会う機会が増えるでしょう。SNSでの発信も好調で、思わぬところから声がかかることもあるかもしれません。チームでの仕事は特に成果が出やすい時期です。ただし、月の後半は予定が重なりやすいため、スケジュール管理には気をつけましょう。1月は、気軽な誘いにも積極的に応じることで運気が開けていきます。恋愛運は、グループでの活動から恋が芽生えやすい時期です。友人の友人など、間接的なつながりから素敵な出会いが訪れる可能性があります。 パートナーがいる方は、共通の友人との交流を楽しむことで、2人の関係に新鮮さが加わりそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。