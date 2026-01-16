【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は、地道な努力が実を結ぶ月となるでしょう。派手さはないものの、コツコツと積み上げてきたことが評価される場面がありそうです。特に数字やデータを扱う業務では、実力を発揮できるかもしれません。細かい作業も丁寧にこなすことで、周囲からの信頼も高まります。 金運は堅実な傾向にあり、無駄遣いを控えれば貯蓄も順調に進みそうです。大きな買い物は焦らず、情報収集に徹するのが吉です。恋愛面では、誠実さが相手の心に響きやすい時期です。新たな出会いを求める方には、職場や学びの場での縁が期待できます。パートナーがいる方は、月の前半に些細なすれ違いがあっても、後半には自然と歩み寄れる流れになるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。