【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は年明けの勢いそのままに、物事が動き出す1カ月となりそうです。周囲からの注目も集まりやすく、リーダー的な役割を任される場面も増えるでしょう。ただし、焦って結論を急ぐと思わぬ落とし穴にはまる暗示も出ています。状況を見極めながら進めることで、より大きな成果につながるはずです。恋愛面では、女性は新たな出会いに恵まれやすい時期です。男性は、自分の気持ちを素直に伝えることが関係進展の鍵となるでしょう。独身の方には、友人の紹介や趣味の集まりが良縁につながる可能性があります。 パートナーがいる方は、互いの将来について話し合う良い機会です。2人で新しい目標を立てることで、関係がより深まるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。