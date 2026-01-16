大学入学共通テスト目前！ とーやま元校長・こもり顧問・アンジー副顧問が受験生にエール「絶対に壁は越えられる！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」（毎週金曜 22:07頃～）では、パーソナリティのこもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）こと“こもり顧問”と、アンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を全力で応援していきます。1月15日（木）の放送では、「大学入学共通テスト直前！ SCHOOL OF LOCK! 応援部 宣言メイトスペシャル supported by カロリーメイト！」をお届けしました。大学入学共通テストを目前に控えた受験生たちを応援する特別企画です。番組には、SCHOOL OF LOCK!で校長を10年間務めた、とーやま元校長（グランジ・遠山大輔）がゲストとして登場。受験生と直接電話をつなぎ、一人ひとりにエールを送りました。こもり顧問：俺たちの応援メイトが駆けつけてくれました。挨拶をお願いします！とーやま元校長：SCHOOL OF LOCK! 2代目校長、元カリスマ、とーやまだ！こもり顧問・アンジー副顧問：お久しぶりです！とーやま元校長：こんばんは！ 生放送教室のみんなにも伝えたいのですが、やっぱり緊張感が張り詰めているなと感じています。というのも、放送、授業直前まで顧問・副顧問は、生徒にどんな言葉をかけたらいいかを本当に直前まで考えているんです。顧問と副顧問にとっても、今日はすごく正念場となる2時間だな、ということを今まさに体感しています。こもり顧問：とーやま元校長は、この学校の2代目校長として10年間務め、応援部顧問として受験生と向き合ってきました。毎年この時期、生徒のみんなと向き合ってきたと思いますが、どんな思いで過ごされていましたか？とーやま元校長：本当にいろんなことを思いますよ。一緒に緊張もしますし。SCHOOL OF LOCK!を聴いている生徒は全員うまくいってほしいと願っていますし、そのためなら俺自身の生活のなかで少し不運なことが起きても致し方ない。そのぶん、生徒のいい運を呼び込みたいという思いです。ちょっとぐらい俺が階段を踏み外して捻挫してもいいくらいの気持ちです。そういうつもりで、10年間受験生と共におりました！こもり顧問：今日は最後のスペシャル授業ということで、とーやま元校長という強い力をお借りして、受験生を応援していきたいと思います！ そして、カロリーメイトからのサポートがあります。逆電した受験生全員に、「カロリーメイトのSCHOOL OF LOCK! スペシャルボックス」を差し上げます！とーやま元校長：これいいよね！ 誰かに渡してもいいし、自分で自分の机の上に置いて、見ながら勉強するもよし。こもり顧問：受験生の君だけのためのスペシャルボックスなので、これが君の力になってくれればという思いが詰まっています。そして、我々ととーやま元校長の3人が電話で話を聞いた君に向けて、このカロリーメイトに手書きの応援メッセージを書きます。今日は時間の限り、一人でも多くの受験生にエールを届けていきます！こもり顧問：じゃあまず、宣言を聞かせてもらっていい？へそくり1号（リスナー）：6年間、こもり校長の声を聴いてきました。僕の青春とも言える校長への感謝の思いを込めて、ぶちかましてきます！アンジー副顧問：おお～！ この1年も受験勉強と向き合いながらSCHOOL OF LOCK!を聴いてくれていたの？へそくり1号：そうですね。勉強のお供に聴いていて本当に助けになっています。こもり顧問：「助けてもらってました」って言ってくれたけど、頑張ったのは君だからな！へそくり1号：ありがとうございます！こもり顧問：頑張り続けてくれた君がいるから、俺たちは今年も応援部として、受験生の背中に寄り添えている。こちらこそ感謝だよ。そんななか、共通テスト直前の気持ちはどんな感じ？へそくり1号：周りは「不安」って言う人もいるんですけど、自分は「どれくらいできるんだろう」っていうワクワク感のほうが大きいです。とーやま元校長：言うことなしだろ！ 素晴らしい！こもり顧問：じゃあ、今の気持ちも込めて、手元のカロリーメイトにメッセージを書くね。とーやま元校長：今の声を聴いて、「自分もいけるかも」って思った受験生もいると思う。すごくいい流れをくれているよ。へそくり1号：そうだったらありがたいです。こもり顧問：俺が届けたい言葉は「何も変わらない」。6年前から何も変わらない。出会ったときから変わらない。俺たちもこの6年間、大変なことがたくさんあったし、君にもつらいことがあったと思う。楽しいことばかりじゃなかったと思う。でも、その都度ぶつかって、考えて、乗り越えてきた。弱音を吐いた日も、負けた日もあったかもしれない。雨のなかで倒れ込んだ日もあったかもしれない。でも俺たちは立ち上がって、ここまで来たじゃん。次の共通テストは大きな壁かもしれないけど「何も変わらない」。今までやってきたことと同じだし、絶対にその壁は越えられる！ 全部の力を出して、楽しんでこい！へそくり1号：はい！ 頑張ってきます！アンジー副顧問：今、どんなことを思っている？へそくり1号：「かかってこいや！ 共通テスト！」って感じです！こもり顧問：頑張れよ！こもり顧問：さあ、まだまだ生徒の背中を押していく！ もしもし、共通テスト受けるんだよね？ヤマコマ（リスナー）：はい。こもり顧問：まずは宣言を聞かせてもらっていい？ヤマコマ：一度諦めかけた夢を、もう一度つかむために高い壁に挑戦します。こもり顧問：どんな夢なの？ヤマコマ：小学生のときに建築の模型の展示会を見て、建築に興味を持ちました。高2の文理選択のとき、理系科目が苦手で文系を選び、建築は理系だから諦めようと思ったんですね。だけど、大学を調べていたら文系でも学べるところを見つけて、そこを第一志望にしました。とーやま元校長：舞い戻ったわけだね。いいね！こもり顧問：一度諦めた夢が復活してから、ここまでどれくらい勉強に時間を使ってきた？ヤマコマ：平日は5時間くらい、休日は時間があれば12時間くらいです。全員：すごい！こもり顧問：今の自分の評価、目標点はどう？ヤマコマ：判定は少しずつ上がっていますが、それが実力だという自信がなくて。運がよかっただけなのかなと思ってしまいます。こもり顧問：たまたま解ける問題が多かったんじゃないか、って思うんだね。その気持ちはわかる。でも、ここまで積み重ねてきた時間があるじゃん。勉強は好きなほう？ヤマコマ：嫌いです。こもり顧問：嫌いなのに休日12時間！とーやま元校長：普通はやらないよね。こもり校長：しかも、別の道も見えていたなかで挑戦し続けてきた。大きな壁に向き合ってきたのは事実だから。君の実力は絶対にそこにある。これだけは言わせてほしい！ヤマコマ：ありがとうございます！こもり顧問：共通テスト直前ということで、とーやま元校長、応援メッセージをお願いします。とーやま元校長：小学校のときに見た展示会、どんなものだったの？ヤマコマ：大学生の卒業制作で、ミニチュア模型がたくさん展示されていました。とーやま元校長：それを見て「いいな」って思ったんだね。よし、書きました！こもり顧問：お願いします！とーやま元校長：贈る言葉は「土台固めて 色づく人生」です！建築には土台が大事だよね。それは人生も同じ。そして今が君の土台を固める時間だと思う。苦手な科目や課題はこれだなっていう実感はある？ヤマコマ：あります。とーやま元校長：それをわかっているのはめっちゃすごいこと。やるべきことを残りの時間費やして土台を固めよう。まだできる！ まだ時間はある！ やれるだけやっていこう！それを重ねていくと、今回の受験、その先の大学、人生を彩ってくれるはず。人生というカッコよくて輝かしいものができあがるって、俺たちは信じている！ だから俺は、「土台固めて 色づく人生」を贈らせてもらう！ヤマコマ：ありがとうございます！ パワーをもらえたので本番で使えるように頑張ります！こもり顧問：絶対につかみ取ってこいよ！ヤマコマ：はい！こもり顧問：校長は「最強に運がいい」と書きました！ 朝起きた瞬間から、起きること全部の運がいい。当日は最強に運がいい。大丈夫。自信を持って。全部が味方！アンジー副顧問：教頭からは「実力だよ」と書きました。ここまで頑張れたことも、これから出る結果もすべて実力。君が頑張ったこの証は、全部実力だよ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info