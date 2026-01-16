乃木坂46賀喜遥香「私たちはいつでも応援しています！」井上和と一緒に“受験直前”のリスナーにエール！

“4組の講師”乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月15日（木）の放送では、“和の講師”井上和と一緒にお届け！ 今回は、1月17日（土）、18日（日）におこなわれる大学入学共通テストを受ける生徒（リスナー）と電話をつないで、2人でエールを送りました。賀喜：今日は4組の教室に、にゃんも来てくれています！井上：お邪魔してま～す！賀喜：どうして、にゃんが来てくれているかと言いますと、今夜の生放送教室では、今週末におこなわれる大学入学共通テストに向けて、受験生の皆さんを応援する授業をお届けしています！ 先週の「乃木坂LOCKS!」でも、私とにゃんが、それぞれの授業で受験生の背中を押してきましたけど、今日は、受験生の生徒に電話をつないで、私たち2人が直接エールを送りたいと思います！井上：まずは、その生徒から届いたメッセージを紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「自分は18歳の受験生です。もう少しで受験があるので、“最後のやる気注入”として、賀喜先生、和先生に応援してほしいです！」（新潟県）賀喜：おお～。なんか……簡潔な要点だけのメッセージ（笑）。井上：確かに（笑）。さすが受験生、（勉強と）日々向き合っているんだなっていうのを感じますね。賀喜：ね！ 頑張っているんだろうな～。直接お話できるということで、応援を届けられたらと思います！井上＆賀喜：もしも～し！リスナー：もしもーし！井上＆賀喜：よろしくお願いします！賀喜：メッセージを読ませていただきました！リスナー：ありがとうございます！賀喜：お話したいことは大学入学共通テストのお話かと思うんですけど、勉強は頑張っていますか？リスナー：はい！ 頑張っています。井上：この時期って、どのぐらい勉強するのですか？リスナー：本番に向けて、分からない問題とかをいっぱい解いて……を繰り返しやっています。賀喜：頑張ってる！ 今のところ順調ですか？リスナー：順調です！賀喜：良かった！井上：私は大学受験をしたことがないので分からないですけど、このタイミングで「順調です」って言えるのって、結構勇気が必要じゃないですか？賀喜：確かに！井上：そう言えるまで勉強しているんだ！ っていうのを、この言葉から感じちゃって。賀喜：そうだよね！賀喜：もし大学に合格したら、将来の夢はありますか？リスナー：将来は、スポーツアナリストというデータで選手を支えたりする仕事に就きたいなと思っています。井上：私、スポーツアナリストを初めて聞きました……なぜなりたいと思ったのですか？リスナー：元々スポーツが好きなので、選手にはなれないけど、裏方で選手を支えられたらいいなと思っていて、いろいろ調べたらそういう職業があったので“なりたいな！”と思いました。賀喜：素敵だ……！井上：夢に向かってコツコツ頑張っているのをすごく感じて。私にできることは、本当に些細なことしかないかもしれないけど、「頑張って！」っていう応援の気持ち。賀喜：ね！ 応援の気持ちしかないけど、頑張ってね！ “スポーツが好き”って言ってたから、もし合格したら好きなことをたくさんしてほしいし……受験が終わったら特に何がしたいですか？リスナー：まずは、乃木坂46のライブに行ってみたいです！ 1回も行ったことがないので。井上＆賀喜：来てほしい～！賀喜：ライブで一番聴きたい曲は何ですか？リスナー：「チートデイ」とか「Same numbers」とか……あと「歩道橋」とか！井上＆賀喜：いいね～！賀喜：じゃあ、それを聴きに来てもらわなきゃ。待ってますよ♡井上：待ってますよ♡リスナー：はい！井上＆賀喜：フフフ（笑）。賀喜：なんか、逆に元気をもらっちゃったね（笑）。井上：私たちが励まさなきゃいけないのに（笑）。賀喜：本当にそう（笑）！ こんなに頑張っている生徒とお話できて……忙しい時期なのに本当にありがとうだし、私たちはいつでも応援しています！ 待っていますからね！井上：いつでもどこでも待っています！リスナー：はい！井上＆賀喜：頑張ってね！リスナー：頑張ります!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info