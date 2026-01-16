プレミアリーグは16日、12月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀選手賞）およびマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）を発表。リーズに所属するイングランド代表FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンとアストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が選出された。

現在28歳のカルヴァート・ルーウィンはエヴァートンとの契約満了に伴い、今シーズンから昇格組のリーズに加入。近年は負傷に苦しんでいたが、今季はここまで公式戦20試合出場で9ゴール1アシストを記録している。

そんな同選手は、12月に行われた5試合で圧巻の6ゴールをマーク。11月29日に開催されたマンチェスター・シティ戦から数えると、6試合連続得点を記録した。また、カルヴァート・ルーウィンが同賞を獲得するのは2020年9月以来の自身2度目。リーズとしては、リオ・ファーディナンド氏が受賞した2001年10月以来の快挙となる。

また、月間最優秀監督賞はエメリ監督が受賞。現在プレミアリーグで3位につけるアストン・ヴィラは序盤戦こそ結果がつかなかったものの、その後は復調。12月に行われた6試合で5勝1敗の成績を収めている。

■2025－26シーズンの月間最優秀選手

8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）

9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

10月：ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

11月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

12月：ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

■2025－26シーズンの月間最優秀監督

8月：アルネ・スロット（リヴァプール）

9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）

10月：ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）

11月：エンツォ・マレスカ（チェルシー）

12月：ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）