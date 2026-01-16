「偉くなりたい」「自慢の息子であり続けたい」…あなたの“仕事のモチベーション”は何？ リスナーからのメッセージを紹介

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「ワークスタイル案件 〜わたしのモチベーション〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆売り上げを伸ばすために…

私の仕事のモチベーションは、ズバリ“数字”です！ 私は、スーパーの花売り場で14年働いています。POPを工夫したり、商品の並べ方を変えたりして毎年コツコツ売り上げを伸ばし、昨年末には、1日だけですが全店1位の売り上げを達成しました！ 企業なので、毎年売り上げを伸ばすことは必然です。でも、目標を達成できるとうれしいです（東京都 58歳 女性）

◆“教授”目指して一大決心

私の仕事のモチベーションは、ズバリ「偉くなりたいから」「教授になりたいから」です！ 昨年から、3歳の子どもを育てながらフルタイムで大学教員に復帰しました。息子のことを考えるとまだ早いよな……と葛藤しつつも、自分のキャリアを考えて一大決心しました。

なぜ偉くなりたいかというと、自分のやりたいことが実現できるからです！ 今はまだ上司に確認を取り、多少の妥協をはさんでOKをもらったもので教鞭を執っています。なので、しがらみもありますが、偉くなれば自分が教えたい方法で教えたい内容を伝えられます。とはいえ、すべてが思い通りにいかないと思うし、大変なこともたくさんあると思いますが、今よりは自由度が増した教育ができると思っています。

なので、今は理不尽なことにも歯を食いしばり、少し寂しい思いをさせている息子を抱きしめて、“偉くなるぞ！”という思いでなんとかやっています（東京都 39歳 女性）

◆週1の“カレー”でやる気アップ

私の仕事のモチベーションは「キッチンカーのドライカレー」です。そのキッチンカーは、毎週火曜のみ職場の近くに現れるのですが、ホームページも店舗もSNSもないため、そこでしか食べることができません。

スパイスが効いていて、ご飯の量はこのご時世でも山盛り。Sサイズを頼んでも、午後は仕事にならないぐらいお腹がパンパンになります。しかし、今の職場を退職することになり、あと1回しか食べるチャンスがありません……。来週の火曜は一口一口を大事にいただきたいと思います（東京都 28歳 女性）

◆“父”がモチベーション

私の仕事のモチベーションは、父にとって「自慢の息子であり続けること」です。私は高校卒業後に地元を離れましたが、遠くで頑張る私の姿を見ることが父の喜びになっているようです。

たまに地元に帰り、父と一緒に飲む時間も私の大切な宝物です。父のうれしそうな顔を見るたびに「もっと頑張ろう！」と心から思います。自分の挑戦を通じて父が少しでも元気に、そして、長く幸せに生きてくれることが、仕事を頑張れる一番の理由です（茨城県 37歳 男性）

