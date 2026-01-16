Mrs. GREEN APPLE大森元貴、藤澤涼架の私生活に「引いた」!? “最近の話”に「びっくり話だった」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月5日（月）の放送では、2025年大晦日に「フェーズ2」を完結させ、元旦より「フェーズ3」を開幕した3人が、現在の心境や最近のプライベートについて語り合いました。

――Mrs. GREEN APPLEは2022年3⽉18⽇の活動再開から2025年12⽉31⽇までの期間を「フェーズ2」と称し、昨年の大晦日に「フェーズ2」を完結。そして2026年1月1日、待望の「フェーズ3」開幕を宣言しました。

今回の放送では、新年最初の「休み時間」として、リラックスした雰囲気の中でプライベートの話題で盛り上がりました。

＊

大森：最近、どうよ（笑）！

若井：「最近、どうよ」って話、いいよね！

大森：最近、どう？ りょうちゃん（藤澤）！

藤澤：最近ね～……な～んでしょうね！

大森：俺、（りょうちゃんの話を聞いて）引いたのが……友達に洋服を買ってきてもらっているの、引く！

藤澤：やめてくれよ（笑）！

若井：その話しちゃう（笑）？

大森：でも、男性の友達なんだもんね。

藤澤：そうよ！ 同い年の男の子よ！

大森：友達に「俺の似合う服を買ってきて」って（笑）。

藤澤：まあ、体調のこともあってね（笑）！

大森：なるほどね！

藤澤：出かけられないなと思って、買い物をお願いして。

大森：「かわいいね、服！」って言ったら、「買ってきてもらったんだよ～！」って言うから、「え……!?」「そんなことある？」 って（笑）。

藤澤：恥ずかしい（笑）！

大森：びっくり話だった（笑）。

