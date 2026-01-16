Mrs. GREEN APPLE大森元貴、藤澤涼架の私生活に「引いた」!? “最近の話”に「びっくり話だった」

――Mrs. GREEN APPLEは2022年3⽉18⽇の活動再開から2025年12⽉31⽇までの期間を「フェーズ2」と称し、昨年の大晦日に「フェーズ2」を完結。そして2026年1月1日、待望の「フェーズ3」開幕を宣言しました。
今回の放送では、新年最初の「休み時間」として、リラックスした雰囲気の中でプライベートの話題で盛り上がりました。
＊
大森：最近、どうよ（笑）！
若井：「最近、どうよ」って話、いいよね！
大森：最近、どう？ りょうちゃん（藤澤）！
藤澤：最近ね～……な～んでしょうね！
大森：俺、（りょうちゃんの話を聞いて）引いたのが……友達に洋服を買ってきてもらっているの、引く！
藤澤：やめてくれよ（笑）！
若井：その話しちゃう（笑）？
大森：でも、男性の友達なんだもんね。
藤澤：そうよ！ 同い年の男の子よ！
大森：友達に「俺の似合う服を買ってきて」って（笑）。
藤澤：まあ、体調のこともあってね（笑）！
大森：なるほどね！
藤澤：出かけられないなと思って、買い物をお願いして。
大森：「かわいいね、服！」って言ったら、「買ってきてもらったんだよ～！」って言うから、「え……!?」「そんなことある？」 って（笑）。
藤澤：恥ずかしい（笑）！
大森：びっくり話だった（笑）。
