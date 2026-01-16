日本代表を率いる森保一監督は16日、ヨーロッパ視察への出発前に、FIFAワールドカップ26の事前キャンプ地について言及。メキシコのモンテレイで最終調整していることを明かした。

モンテレイはグループステージ2試合目のチュニジア戦を戦う都市。仮にグループステージ首位通過を果たすと決勝トーナメント1回戦もモンテレイで戦うことになる。

グループステージでは1試合目のオランダ戦と3試合目のヨーロッパプレーオフ勝者との試合はアメリカのダラスで行うが、ダラスはポット1の国がキャンプ地の第1候補として検討していることが分かり、日本もダラスを候補としていたが、次善策を考えていた。

ダラス・スタジアムはドーム型スタジアムで空調があるため、暑さに関しての対応は見込める。モンテレイは標高が高くなく、暑さはありながら、ダラスとの時差も1時間のため、調整も他都市にくらべれば無理が少ない。2戦目の都市であることもアドバンテージになる。

モンテレイでの事前キャンプ後には、アメリカ中部のベースキャンプ地に入ることが予想される。森保監督も「時差がないように。移動はないに越したことはないですが、あるかなと」とコメントしている。

日本代表は5月31日に国立競技場で壮行試合を行った後、事前キャンプ地に入り、本大会へ向けて調整に入る予定。

森保監督はヨーロッパ視察後、明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕前には帰国する予定となっている。