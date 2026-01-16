@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ3連覇に向けてエドウィン・ディアス投手以外の補強にも動くことが予想されている。そこで、シカゴ・カブスのニコ・ホーナー内野手がトレードでドジャースに移籍する噂が急浮上した。米メディア『シシティ・スポーツ』のマシュー・シュミッド記者が言及した。

28歳のホーナーは、2025年に649打席で打率.297、出塁率.345、本塁打7、打点61を記録。守備では二塁手として2度のゴールドグラブ賞に輝き、昨季はWAR4.8とリーグ最高水準の貢献度を示した。

アレックス・ブレグマン内野手の加入により内野の構成が複雑化し、カブスでは有望株のマット・ショウ内野手の起用法が課題となっている。現実的にはショウがユーティリティ役に回る可能性が高いが、ホーナーはフリーエージェント（FA）まで残り1年であり、トレードで放出される可能性がある。

その中で浮上したのが、ドジャースへのトレードだ。ドジャースは大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手らのスター選手を揃えているが、二塁手を固定できていない。

ホーナーがドジャース移籍となればライバル球団を強化することになるが、シュミッド氏は「彼の守備と打撃はドジャースにとって大幅な戦力強化となる。彼らは攻守両面で豊富な戦力を擁しており、カブスにとって有力なトレード候補となるだろう」と言及した。

