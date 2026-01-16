「余剰戦力になる」ドジャース、苦しい立場に追い込まれそうな選手が！？…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、長らく噂されていたカイル・タッカー外野手の獲得が報じられた。これに伴い、アレックス・コール外野手が苦しい立場に追い込まれる可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

コールは昨年7月末、ワシントン・ナショナルズからトレードでドジャースへ移籍。加入後は38試合、打率.247、2本塁打、5打点といった数字を残している。

同メディアは「ドジャースがカイル・タッカー外野手を獲得した場合、コールはおそらく余剰戦力になるだろう。チームはもともと外野の層が厚くない。特にトミー・エドマン外野手が今オフの足首手術から完全に回復し、芝生の上での走塁に耐えられるか不透明なためだ。コールはキム・ヘソン内野手よりは経験豊富だが、キムは守備の柔軟性が高く、より多くの年俸を保証されている」と言及。

続けて、「トレード期限直前に獲得したコールは、ジェームズ・アウトマン外野手の後継として良い補強だった。獲得に要した代償もさほど大きくなかったが、キムを優先する場合、彼がロースターに留まる余地はほとんど見当たらない」と記している。

