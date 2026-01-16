ローマは16日、アストン・ヴィラからオランダ代表FWドニエル・マレンがレンタル加入することを発表した。

契約には買い取りオプションも付随しており、新天地での背番号は「14」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ローマはレンタル料として200万ポンド（約4億2000万円）をアストン・ヴィラに支払い、買い取りオプションの金額は2500万ポンド（約53億円）となっているようだ。

現在26歳のマレンはアヤックスやアーセナルのアカデミーで育成年代を過ごし、2017－18シーズンにPSVでプロデビューを飾った。2021年夏から約3年半を過ごしたドルトムントでは公式戦通算132試合出場39ゴール20アシストという成績を残し、昨年冬にアストン・ヴィラへ完全移籍加入。在籍2年目の今シーズンはここまで公式戦29試合で7ゴール2アシストをマークするなど、プレミアリーグで3位と好調のチームで主力として活躍していた。

また、2019年9月にデビューを飾ったオランダ代表では国際Aマッチ通算49キャップを誇り、13ゴール9アシストをマークしている。

【公式画像】ローマがオランダ代表FWマレンのレンタル加入を発表！