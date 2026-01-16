楽天、FA権行使の“攻守の要”が残留決定！「東北のファンの人たちの歓喜を…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

東北楽天ゴールデンイーグルスは16日、FA権を行使していた辰己涼介選手が残留することを発表した。

FA権を行使して海外移籍や他球団への挑戦も検討していたが、球団側との調整やオファー状況から残留を決断。

[sp_ad]

辰己選手は2018年ドラフト1位で立命館大から楽天に入団。2021年から5年連続でゴールデングラブ賞を受賞し、2024年には最多安打のタイトルを獲得した。

昨季は114試合に出場し、打率.240、7本塁打、32打点、20盗塁を記録するなど、攻守両面でチームに貢献した。

契約更改に出席した辰己選手は「一度FA権を行使してみて、改めて7年間楽天イーグルスで大切に育ててもらったことを感じましたし、今回愛のある契約をしていただき、期待してもらっている球団の方や、携わってくださった方々、ファンの皆さんにいい報告ができるシーズンにしたいなと思いました。

今シーズンは、チームとしても、個人としても、本気で優勝したいと思っています。自分が先頭に立っていけるような成績を残して、チームを優勝に導き、東北に笑顔を、東北のファンの人たちの歓喜をグランドからみたいです。」と意気込みを語った。

“攻守の要”として期待される辰己選手の活躍で、楽天の2013年以来の日本一への期待が高まる。

【関連記事】

【了】