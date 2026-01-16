風水的には「お金持ちになれる住まい」がある一方で、「貧乏になってしまう住まい」もあります。金運を吸い取られる部屋に住んでいる場合、一刻も早く改善する必要があります。

長年にわたり『バグア風水』を研究する心理占術研究家の天城映（あまき えい）さんに、貧乏から脱出し、お金持ちになれる部屋を作る方法についてお教えいただきました。

◆貧乏になる部屋には特徴がある

わが日本国は、賃金は30年間ほぼ横ばい。しかも現在はすごい円安。海外の諸国から見れば、はっきり言って「貧乏な国」の部類に入ると断言していいでしょう。

ただ国が貧乏だからと言って、その国民が全員貧乏とは限りません。豊かな人はあくまで豊かです。不景気な国家情勢の中でもそれに負けずに豊かさを築いていく人もいれば、不景気の波にのまれて、貧しさと縁が切れない人もいるのです。

実は貧しさと縁が切れない人の住まいには特徴があります。今、なぜ自分はこんなにお金に不自由しているのだろう？貧乏なのだろう？とお嘆きの方は、ご自分の住まいを見回して、次の特徴に当てはまっていないか確認してみてください。

◇風水から見た、貧乏になる部屋の特徴

1. 物が多すぎる

2. 窓を長い間、開けていない

3. 枯れた植物が放置してある

4. 床が汚い、もしくは床が見えないほど物が置いてある

5. 照明が暗い

6. 玄関に靴がいっぱい

7. 変な匂いがする

他にもありますが、まずはこの7点を確認してみてください。

いかがですか？ 7つの項目が多くあてはまるほど、「気の停滞」と「邪気の発生」につながっていき、ひいては住まいに貧乏神を呼び込み、住みつかせ、金運が下がる結果になります。それではこれから各項目について解説しますね。

◆1. 物が多すぎる

風水では、家の中に流れているエネルギーが、金運をはじめとしてあらゆる運気に影響していると考えます。物が多すぎると、まずエネルギーがスムーズに流れていきません。

さらにそのたくさんの物たちが、不必要な物・使わなくなった物・壊れた物・見るとイヤなことを思い出す物だったりした場合、それらの物からネガティブなエネルギーが発生し、それが部屋に充満し、停滞します。当然、金運も下がってしまいます。

お部屋に物が多い場合は、まず片付ける。それがネガティブなエネルギーを発しているならなおさらです。これだけでも金運はぐんとアップしますよ！

◆2. 窓を長い間、開けていない

窓を開ければ、部屋に新しいエネルギーが入ってきますし、循環して、運気にいい影響を与えてくれます。しかし窓を長い間開けていないと、新しいエネルギーが入ってこないので、エネルギーは沈滞する一方……。

そういえば窓を開けていない、という方はすぐに窓を開けてみてください。家具や物のせいでふさがっている場合は、まずは窓の前を片付けましょう。

◆3. 枯れた植物が放置してある

枯れた植物は、ネガティブなエネルギーの発生源に。部屋にあるならすぐに撤去しましょう。

なお、インテリアグッズとしてのドライフラワーやプリザーブドフラワーは、とても雰囲気があって素敵ですが、風水上ではエネルギーが弱いとされています。金運アップのために飾るなら、生の花や観葉植物を。そのほうがエネルギーが強いので、だんぜんおすすめです。

◆4. 床が汚い、もしくは床が見えないほど物が散らかっている

ネガティブなエネルギーは、床にたまりがちです。さらにごみやほこりが落ちていたり、何かをこぼしたシミがあったり、物が散乱していると、そこにネガティブなエネルギーが集まり「吹き溜まり」を作ります。金運をはじめ、さまざまな運を下げてしまうのです。

極力、床が見えるように整理整頓を。また床を雑巾がけするときは、バケツにひとつかみの塩を入れた水で。塩が、床に染み付いた汚れたエネルギーをクリアにしてくれます。

◆5. 照明が暗い

お部屋の広さに対して電球の明るさが合っていないとか、数が足りないとか、いくつか切れているとかいろいろ理由はあると思いますが、とにかく不適切に暗い部屋には悪い気が宿ります。照明を調え、部屋を明るくしましょう。

◆6. 玄関に靴がいっぱい

外を歩き回ると、悪い気をくっつけてきやすいのが靴。玄関にたくさん靴が出ているのも、金運をはじめとする運気を下げる原因に。

外出から帰ったら、シューズクローゼットにしまうなどして、靴を玄関に置きっぱなしにしない工夫を。

◆7. 変な匂いがする

エネルギーが悪いというのは、エネルギーが腐敗している状態と考えるとわかりやすいでしょう。エネルギーが停滞して状態が悪くなっていると、カビのような、何かが腐ったような匂いがします。

特に部屋の空間の中に、なぜかここの部分だけ変な匂いが強くなる！という箇所があるときはご用心。実はそこから金運をはじめとするあらゆる運気が逃げていっている恐れがあります。気が付いたら、とにかく掃除をし、乾燥したホワイトセージの葉に火をつけて焚いて煙を出し、変な匂いのするところに煙がいくようにするといいですね（火の取り扱いにはご注意ください）。

いかがでしたか？ 貧乏から脱出するためには、まずは上の7つの項目に該当しないか確認しましょう。貧乏だと自覚があるなら、きっと7つの項目中、少なくとも4つ以上は該当するかと思います。

それを軌道修正してはいかがでしょうか？ 一気にやるのが難しかったら、できるところからやるだけでも違ってきますよ！

教えてくれたのは……天城 映（あまき えい）さん

命・卜・相 各種占い、心理、スピリチュアルおよび関連する学問を学び、心理占術研究家として活動を開始して36年。「バグア風水」に最初に出会ったのは2008年。2015年より日本におけるバグア風水第一人者ユキ・シマダ先生に直接師事。最上位課程である風水ライフコーチおよび風水インテリアセラピストを修めたのとほぼ同時期に、「天城堂」（不動産業）を、東京都の正式認可を受けて開業。「天城 映だからこそできる開運住まい探し・住まいづくり」をモットーに、吉方位に移転して運をつかみたい方、風水で住まいのエネルギーを上げたい方からのご相談に応じている。

