@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

福岡ソフトバンクホークスは16日、2026年3月に開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」に出場する侍ジャパン代表に、近藤健介選手、松本裕樹投手、周東佑京選手、牧原大成選手の4選手が選出されたことを発表した。

主軸として期待される近藤選手は、「WBCという大舞台で、また日の丸を背負って戦えるということを嬉しく思います」と喜びを語り、「今大会は連覇というところが目標となりますし、そこに向けて力になれるようにしたいです」と意気込みを示した。

さらに「日本代表に選出していただいたことに感謝と責任感をもって全力で戦っていきます」と決意を述べ、「翔平（大谷）にはもう一度頑張ってもらいましょう」と、前回大会でも中軸を担った主砲への期待を口にした。

[sp_ad]

そのほかの選手のコメントは以下の通り。

松本裕樹投手は「WBCという大舞台で日本代表に選んでいただいたことを嬉しく思います」と選出への喜びを表現。「日の丸を背負う責任感は大きいですが、それを力に変えて自分のピッチングができれば」と語り、「しっかりと自分の役割を果たし、世界一になれるように頑張ります」と力強く意気込みを示した。

周東佑京選手は「日本代表に選出していただいたことに感謝したいです」と感謝の言葉を述べ、「自分の持っているパフォーマンスを発揮し、連覇できるように役割を果たしていければ」とコメント。持ち味のスピードを武器に、前回大会同様の活躍が期待される。

牧原大成選手は前回大会に続く代表選出となり、「選出していただいたことに感謝しています」とコメント。「背負うものは大きいですが、自分のスタイルで思い切っていきたい」と意気込みを語り、「連覇を果たし、日本野球の強さと魅力を知ってもらえるように頑張ります」と決意を新たにした。

ソフトバンクから4選手が名を連ねた侍ジャパン。大会連覇を目指す日本代表において、それぞれがどのような役割を担うのか注目が集まる。

【関連記事】

【了】