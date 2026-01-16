シント・トロイデンは16日、サガン鳥栖からFW新川志音が完全移籍加入することを発表した。

海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、鳥栖を離脱していた新川だが、新天地は日本人とも馴染み深いシント・トロイデンに決まった。契約期間は複数年とのみ発表されており、背番号は「99」となっている。

新川は2007年8月6日生まれの現在18歳。鳥栖の下部組織出身で昨シーズンは2種登録選手として公式戦35試合出場5ゴール1アシストという成績を残した。世代別の日本代表にも名を連ねており、昨年9月にはAFC U－23アジアカップに出場。先月にはU－18日本代表の一員としてSBSカップ国際ユースサッカーに参加し、静岡ユース戦で2ゴール、U－18スペイン代表戦とU－18オーストラリア代表戦で1ゴールと結果を残した。

シント・トロイデン加入に際して「こんにちは。新川志音です。シント・トロイデンという素晴らしいクラブでプレーできることをすごく楽しみにしています。ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います！ 応援よろしくお願いします！」と意気込みを示した新川。退団する鳥栖に向けては次のように感謝を綴っている。

「この度、シント・トロイデンに完全移籍することを決めました。ユースでの3年間、トップでの1年間ありがとうございました！ このクラブでプロサッカー選手になれたこと、このクラブでプレーできたこと、このクラブでキャリアをスタートできたことに大変嬉しく思います。僕はチームが苦しい中でも応援してくださるファン・サポーターの皆様が大好きです！ また成長してこのクラブに帰って来れるように頑張ります！ いつでもサガン鳥栖を応援しています！ ありがとうございました！！！」

ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）を戦うシント・トロイデンには、かつて鈴木彩艶（現：パルマ・カルチョ）や冨安健洋（現：アヤックス）、遠藤航（現：リヴァプール）ら多くの日本代表戦士が在籍。現在は小久保玲央ブライアン、畑大雅、谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、松澤海斗、後藤啓介がプレーしている。