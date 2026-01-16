@media (min-width: 768px) {

WBC 最新情報

野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は16日、2026年3月に開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」の代表メンバー発表に伴い、都内ホテルで記者会見に臨んだ。

すでに発表されていた大谷翔平選手や菊池雄星投手に加え、この日は新たに11選手の代表入りが発表された。

新メンバーには、ボルチモア・オリオールズからFAとなっている菅野智之投手や、前回大会にも出場した牧秀悟選手らが名を連ねた。

囲み取材で井端監督は、今回の選考意図について「早めにメンバーを決めることで、選手が野球に集中できる環境を作りたかった」と説明。「焦らず、まずはケガをしないことを一番に考えてほしい」とコンディション面への配慮を強調した。

牧選手については「コンスタントに良い成績を残している選手。今回はレギュラーとしての活躍を期待している」と明言。前回大会ではサブ的な役割も多かったが、今大会では中心戦力としての起用を示唆した。

また菅野投手に関しては「所属先が決まっていない状況でも『代表で投げたい』という強い意思を示してくれた」と明かし、「MLBで過ごした1年間の経験を、日本の選手たちにも伝えてほしい」と期待を寄せた。起用法については「3〜4イニングを想定したショートイニングでの登板を考えている」と構想の一端を語った。

そのほか、源田壮亮選手については「守備の安定感は抜群。打撃でもしぶとさを期待している」と評価し、佐藤輝明選手には「NPBで一番のパワーを持っている選手。確実性を高めてほしい」とさらなる成長を求めた。佐藤選手は内外野両方での起用を想定しているという。

捕手陣では坂本誠志郎選手を「投手のことをよく考えたリードができる捕手」と評し、周東佑京選手については「本職は中堅手。レギュラーとして出場する可能性もある」と語った。

さらに、山本由伸投手や村上宗隆選手などからは出場への意思表示があるものの、「現時点ではMLB側からの正式な連絡は来ていない」と説明。残るメンバーについては「来週までに、できるだけ早く発表したい」とした。

大会連覇を目標に掲げる井端ジャパン。指揮官は「大会終了までの約2ヵ月間、ファンの期待に応えられるよう全力で準備していきたい」と意気込みを語った。WBC開幕を目前に控え、今後の追加選出にも注目が集まる。

