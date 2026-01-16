「危機一髪だった」ドジャース、リスク大の補強を回避した！？　米メディ…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは長らく、セントルイス・カージナルス所属のノーラン・アレナド内野手の獲得噂がくすぶっていた。同選手は日本時間14日に他球団へのトレード移籍が報じられたが、ドジャースとしては動かないままでよかったのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

アレナドは昨季終了時点で通算353本塁打を記録している右の強打者。チームが再建期に入っていることもあり、今オフも盛んにトレードの可能性が取りざたされていた中、アリゾナ・ダイヤモンドバックスへのトレード移籍が報じられた。

同メディアは「アレナドはこの取引を成立させるために、トレード拒否条項を放棄するとみられている。ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、彼とカージナルスは、取引を成立させるために双方が譲歩したという。彼は移籍先候補のチーム範囲を拡大することに合意し、カージナルスは契約残額のより多くの支払いに合意した」と言及。

続けて、「ドジャースはこの件で危機一髪だった。アレナドは三塁守備の腕前はまだ健在だが、打撃力はかつての面影もなく、2025年シーズンは既に下降傾向にあったキャリアの中でも最悪と言える内容だった。マックス・マンシー内野手と入れ替えれば内野守備は強化されたかもしれないが、打撃力を犠牲にするくらいなら守備力は二の次だという彼らの姿勢は周知の事実だ」と記している。

