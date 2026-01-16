侍ジャパン2連覇へ主力として挑む　DeNAのムードメーカーがWBC代表に「連…

一般社団法人日本野球機構（NPB）は16日、横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手が、2026年3月に開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の侍ジャパン代表に選出されたと発表した。背番号は「2」に決定した。

牧選手は2020年ドラフト2位で中央大からDeNAに入団。1年目から137試合に出場し、22本塁打、71打点を記録するなど、非凡な打撃力を発揮した。その後も5年連続で2桁本塁打をマークし、球界を代表するスラッガーへと成長してきた。

今季はケガの影響で93試合の出場にとどまったものの、16本塁打、49打点を挙げ、主力としてチームを支えた。

WBCでは2023年に開催された前回大会にも選出され、第1次ラウンドの中国戦、チェコ戦で本塁打を放つなど、大舞台での勝負強さを示している。

牧選手は「大変光栄なことで、2023年に引き続き選んでいただき、本当に嬉しいです。前回大会を超える大会にしたいと思いますし、連覇を目指す一員として、今度は戦力として戦えるように、頑張っていきます。

そして、ベイスターズの代表としていい結果を残して、いい報告ができるように、日本代表として戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」と決意を語った。

前回大会ではサブメンバーとしての起用も多かっただけに、今回は主力として侍ジャパンの2連覇を支える活躍が期待される。

