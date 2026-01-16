ブレントフォードに所属するブラジル人FWイゴーリ・チアゴは、今シーズンのプレミアリーグで最も注目を集めるストライカーの1人だ。出場した21試合で16ゴールを叩き出し、プレミアリーグにおける単一シーズンのブラジル人選手最多得点記録を更新した24歳の点取り屋は、苦労の末に成功を掴んだ努力家でもある。現地時間16日にイギリスメディア『BBC』がI・チアゴのサクセスストーリーを伝えている。

I・チアゴがブラジル中部の小さな町シダーデ・オクシデンタルで育った頃、家庭は決して裕福ではなかったという。母親のマリア・ディーバさんはゴミ収集の仕事に就いていたものの、最低賃金だったために生活が困窮。ある日、I・チアゴは親しい親戚から自身の母親が他人から援助されたお金でしか子どもたちを外食に連れて行けないと聞かされ、それをI・チアゴから聞かされたディーバさんは屈辱で涙を流した。

外食した帰り道、I・チアゴは「今後、人生でお母さんを辱める人は誰もいなくなるよ」と言い「僕はサッカー選手になるんだ。いつかみんなに知られるようになる」と誓ったという。

その後、ブラジル各地のクラブで何度もトライアルにて落とされたI・チアゴは、何度もサッカーを諦めそうになった。それでも母親との約束を胸に秘めた青年は、2020年1月にクルゼイロでプロデビュー。ルドゴレツ・ラズグラド（ブルガリア）、クラブ・ブルッヘを経て、2024年7月にブレントフォードへ完全移籍で加入した。2024－25シーズンはケガの影響もありリーグ戦8試合の出場にとどまり、無念のノーゴール。だが、今シーズンにセンターフォワードのファーストチョイスとなると、抜群の得点感覚を披露してゴールを量産している。

なお、『BBC』はルドゴレツでI・チアゴと同僚だったブラジル人MFカウリ・オリヴェイラ・ソウザのコメントも紹介している。カウリは「彼（I・チアゴ）はいつも『プレミアリーグでプレーするのが夢だ』と言っていたんだ。アーリング・ハーランドのことをいつも高く評価していたね」と当時を振り返り「そして今、彼はプレミアリーグの得点王の座をハーランドと争っているんだ」と語っている。