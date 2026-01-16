中国シューゲイズバンド、Strawberry LustのボーカルがDJで来日　青い薔薇らも出演

中国のシューゲイズ／ドリームポップバンド、Strawberry Lustのボーカルであり、その美学を統べるヴィジュアルデザイナーのLaora Gein(ラオラ・ゲイン）が初のDJ来日。ヨツドメノディ、青い薔薇、FOnBA等を迎えて下北沢THREEにて2/22ライブ＆DJイベントを開催する。

出演には、京都を中心に活動しシューゲイザー、オルタナティブロック、ポストロックなどに影響されたサウンドにVo.星来の繊細で力強い、澄んだアルトボイスが融合する静と轟のコントラストが印象的なバンド、ヨツドメノディ。2024年から複数回に渡り中国大陸や香港公演で成功を収めるエモーショナル・ロックバンド青い薔薇、2024年早稲田大学内のサークルで結成され、ドリームポップを基調に多彩なジャンルを溶かし込むFOnBA（フォンバ)。

さらに、英国カルチャーメディア Far Out Magazine による「ベスト・シューゲイズ・アルバム Top 50」に選出されるなど、海外からも高い評価を受けるインディロックバンドOeilがDJセットで出演。シューゲイズやドリームポップを中心に作品をリリースするアジアの新興レーベル「雨模様」のオーナーであるSoMaもラインナップに名を連ねる。

Strawberry Moon

2026年2月22日（日）下北沢THREE

OPEN 17:00 START 17:30（CLOSE 21:30予定）

〈LIVE〉

ヨツドメノディ

青い薔薇

FOnBA

〈DJ〉

Laora Gein（Strawberry Lust DJ set）

Oeil DJ set

DJ SoMa（AMEMOYO）

チケット：

ADV：3,000円＋1D

DOOR：3,500円＋1D

22歳以下：1,500円＋1D

※年齢の分かる書類をご持参ください。

チケット購入：https://livepocket.jp/e/strawberrymoon