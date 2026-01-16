大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、3月に開催されるWBCに複数選手が参加する予定となっている。日本時間16日には、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手の参戦という驚きのニュースも飛び出たが、同選手はリリーフとして起用されるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

カーショーはメジャーデビューした2008年から昨季までに通算223勝をマークした先発左腕。一方、昨季終盤はチーム事情からリリーフに回り、レギュラーシーズンで1試合、ポストシーズンで2試合に登板している。

同メディアは「カーショーは昨季終了後にMLBを引退したが、3月にWBCアメリカ代表の投手陣に加わることが発表された。今大会ではポストシーズンと同様に、ブルペンで起用されるとみられる。ジアスレチックのアンディ・マカロー記者は、『カーショーは、昨年10月のワールドシリーズ（WS）での活躍の時と同様に、ブルペンの一員になると思われる』と書いている」と言及。

今大会のアメリカ代表にはポール・スキーンズ投手、タリック・スクーバル投手などメジャートップクラスの先発が複数名を連ねているが、侍ジャパンにとってはまた新たな難敵が加わったといえそうだ。

