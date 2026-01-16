オイシックス新潟は16日、2月1日から静岡県伊豆市の志太スタジアムで春季キャンプを実施することになったと発表した。

また、春季キャンプ期間中の2月14日（土）、18日（水）、21日（土）にちゅ～るスタジアム清水で、ハヤテベンチャーズ静岡とオープン戦を開催する。

▼ 春季キャンプ概要

日程：2月1日(日) ～ 2月28日(土)

場所：志太スタジアム

※スタジアムは観覧可能、室内練習場は観覧不可

休日：2月5日（木）、10日（火）、15日（日）、19日（木）、2月24日（火）