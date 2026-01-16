一般社団法人日本野球機構（NPB）は16日、阪神タイガースの森下翔太選手が、2026年3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の侍ジャパン代表に選出されたと発表した。背番号は「23」に決定した。

森下選手は2022年のドラフト1位で中央大から阪神に入団。1年目から94試合に出場し、10本塁打・41打点を記録するなど即戦力として活躍した。

今季はキャリアハイとなる143試合に出場し、23本塁打・89打点を挙げ、チームのリーグ優勝に大きく貢献した。

代表経験も豊富で、2023年の「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ」や、2024年の「WBSCプレミア12」では日本代表の4番打者としてグループ首位突破に貢献。

昨年11月には韓国代表との強化試合にも出場し、侍ジャパン入りに向けて存在感を示していた。

森下選手は、「選出していただいて、光栄な気持ちでいっぱいです。目標でもあった大会なので、すごくワクワクしていますし気が引き締まっています。

世界一を取れる様にチームの為に必死にプレーしていきたいと思います。」と決意を語った。

熾烈な外野手争いを勝ち抜き、レギュラーとしてWBCでの活躍が期待される。

