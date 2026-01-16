ロッテは16日、2026年シーズンから着用する新たな3種類のユニホームを発表した。

“TRINITY” （三位一体）をデザインコンセプトに、従来のHOMEユニホーム、VISITORユニホームに加え、新たにALTERNATE（オルタネート）ユニホームを採用し、チームカラー3色で構成。それぞれのユニホームには、チームの信条（OUR BELIEF）である「CHALLENGE（挑戦）・ENTHUSIASM（熱狂）・UNITY（結束）」を意味付けた。

1995年から受け継がれる伝統のピンストライプのHOMEユニホームは『CHALLENGE（挑戦）』、胸に「CHIBA」を配した漆黒のVISITORユニホームは『ENTHUSIASM（熱狂）』、そして、白と黒の中間色であるグレーを基調としたALTERNATEユニホームは『UNITY（結束）』の意味を持たせた。

VISITORユニホームとALTERNATEユニホームの袖には、黒、白、グレーの3本線「BELIEF LINE」をこれまでよりも細く配置し、現代的な印象に仕上げている。ネーム・ナンバーは、デザインを刷新したフォントを採用し、より軽量化されたミズノ社の最新素材を使用してフチドリ刺繍で立体的なモノトーンで表現。

ALTERNATE ユニホームは一軍のホームおよびビジターの一部試合、ならびに二軍のビジター全試合で着用。ALTERNATEユニホームは練習試合およびオープン戦から着用し、HOMEユニホーム・VISITORユニホームは3月27日の開幕戦以降に着用する。

なお、3種類のユニホームはいずれも共通のキャップを着用。また、この発表にあわせて、マリーンズオンラインストアにてHOME・VISITOR・ALTERNATEのレプリカユニホームおよびオーセンティックユニホームの販売を開始した。販売概要については球団公式サイトにて