NPBエンタープライズは16日、3 月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」に出場予定の、侍ジャパン選手に一部決定した選手を発表した。

▼ 一部決定した選手

＜投手＞

19 菅野智之（FA）

「今回、日本代表に選出していただき、大変光栄に思うと共に、再び日の丸を背負い戦う重圧を感じ、身の引き締まる想いです。他国も含めて凄いメンバーが出場すると思うので、チームのために自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたいと思います。日本のファンの皆さん、ご声援よろしくお願いします」

66 松本裕樹（ソフトバンク）

「まず、WBC という大舞台で日本代表に選んでいただいたことを嬉しく思います。日の丸を背負う責任感というものは大きいですが、そこを力に変えて自分のピッチングができればと思います。しっかりと自分の役割を果たし、世界一になれるように頑張ります」

＜捕手＞

4 若月健矢（オリックス）

「WBC 日本代表のメンバーに選んでいただき、大変光栄に思います。チームの勝利に少しでも貢献できるように、全力で準備をして大会に挑みたいと思います」

12 坂本誠志郎（阪神）

「この度、ワールド・ベースボール・クラシック日本代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。日本代表の一員である責任と誇りを持ち、チームの勝利に貢献できるよう全力で準備し、戦いたいと思います」

＜内野手＞

2 牧秀悟（DeNA）

「大変光栄なことで、2023 年に引き続き選んでいただき、本当に嬉しいです。前回大会を超える大会にしたいと思いますし、連覇を目指す一員として、今度は戦力として戦えるように、頑張っていきます。そして、ベイスターズの代表としていい結果を残して、いい報告ができるように、日本代表として戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」

5 牧原大成（ソフトバンク）

「前回大会に続いて選出していただいたことに感謝しています。背負うものは大きいですが、自分のスタイルで思い切っていければと思います。連覇をし、日本野球の強さと魅力を知ってもらえるように頑張っていきます。すでに前回同様かなり緊張が高まっていますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」

6 源田壮亮（西武）

「このたび WBC 日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日本を代表するメンバーの一員として、身の引き締まる思いです。自分に求められる役割をしっかり理解し、チームの勝利につながるプレーを一つひとつ積み重ねていきたいです。日の丸を背負う責任を忘れず、日本のために全力で戦います」

7 佐藤輝明 （阪神）

「この度は、日本代表に選んでいただき大変光栄です。日の丸を背負って夢の舞台である WBC を戦える喜びと誇りを胸に自分の役割を全うし、全力で頑張ります」

20 周東佑京（ソフトバンク）

「まず、日本代表に選出していただいたことに感謝したいです。しっかりと自分の持っているパフォーマンスを発揮し、連覇できるように自分の役割を果たしていければと思います」

＜外野手＞

8 近藤健介（ソフトバンク）

「WBC という大舞台で、また日の丸を背負って戦えるということを嬉しく思います。今大会は連覇というところが目標となりますし、そこに向けて力になれるようにしたいです。日本代表に選出していただいたことに感謝と責任感をもって全力で戦っていきます。そして、翔平(大谷選手)にはもう一度頑張ってもらいましょう」

23 森下翔太（阪神）

「選出していただいて、光栄な気持ちでいっぱいです。目標でもあった大会なので、すごくワクワクしていますし気が引き締まっています。世界一を取れる様にチームの為に必死にプレーしていきたいと思います」