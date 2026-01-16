◆ MVPトリオに並ぶ大物打者を獲得

現地時間15日、ロサンゼルス・ドジャースがFAのカイル・タッカー外野手（28）を獲得したと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。契約は4年総額2億4000万ドルとされ、2027・2028年シーズン終了後のオプトアウト権が含まれている。

タッカーは2015年のドラフト1巡目指名でアストロズに入団し、2018年にMLBデビュー。2021年に30本塁打、OPS.917とブレークを果たすと、翌2022年にも30本塁打を放ってワールドシリーズ制覇に貢献。2023年にはア・リーグトップの112打点を挙げるなど打率.284、29本塁打、30盗塁、OPS.886の活躍を収め、シルバースラッガー賞を初受賞した。

昨オフにカブスへトレード加入し、昨季は136試合に出場して打率.266、22本塁打、73打点、25盗塁、OPS.841を記録。4年連続でオールスターゲームに選出され、自身2度目となるシルバースラッガー賞にも輝いた。8シーズン通算147本塁打、OPS.865をマークしている。

ブルージェイズ、メッツと三つ巴の争奪戦となった中、大谷翔平に次いで歴代2位となる年平均6000万ドルの高額オファーでFA市場の大物打者を射止めた。昨年12月にも守護神エドウィン・ディアスをリリーフ史上最高年俸の3年総額6900万ドルで獲得。ワールドシリーズ3連覇に向け、今オフも大型補強を遂行してみせた。