@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得するという噂が絶えない。球界ではスクバルを放出すべきとの声が上がり、もし実現すればドジャースが有力候補だろうとの見方が強い。米メディア『ヘビー』のエドゥアルド・ラゾ記者が言及した。

2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したスクバルは、年俸調停で3200万ドル（約50.9億円）を要求。一方、タイガース側は1900万ドル（約30.2億円）を提示し、その差は1300万ドル（約20.6億円）とMLB史上最大級となっている。

[sp_ad]

タイガースはスクバルを1年使い切ってフリーエージェント（FA）で失うのが最悪の選択肢とされ、今オフの調停前にトレードするのが最も賢明だと考えられている。調停に進めば、他球団に放出せざるを得ない状況を悟られ、交渉力が落ちるリスクもある。

大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手を中心に王朝を築いてきたドジャースは、投手陣でも山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、佐々木朗希投手らを擁する。それでもなお、球界最高の先発を加える余地があると見られている。

注目の集まるスクバルの動向についてラゾ氏は「彼を放出する案は、移籍先候補となり得るドジャースのような球団にとって理想的だろう。タイガースが彼を放出する場合、最も可能性が高い行き先はドジャースだ」と言及した。

【関連記事】

【了】