「彼は犠牲者となった」ドジャース、新加入選手にいきなり試練が！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、ミネソタ・ツインズをDFAとなっていたライアン・フィッツジェラルド内野手をウェーバーで獲得したと発表した。そこからはまだ1週間も経っていないが、早くも同選手に試練が訪れたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアによると、ドジャースはフィッツジェラルドとほぼ同時に、今オフデトロイト・タイガースからノンテンダーになっていたアンディ・イバニェス内野手を獲得。これに伴い、40人ロースター枠を空けるためにフィッツジェラルドをDFAにしたという。

同メディアは「イバニェスとの契約合意が報じられたのは、フィッツジェラルドを獲得してから数時間後のことだった。これにより40人ロースターが満員となったため、イバニェス加入の枠を確保するための対応措置が必要となった」と背景を指摘。

続けて、「ドジャースは今後ウェーバー公示を経て、フィッツジェラルドをマイナーに配属する方針だ。チームに残留した場合、彼はスプリングトレーニングに招待される可能性が高い。チームがトレード相手を見つけていれば、おそらくはロースターに残留していたかもしれないが、彼は代わりにロースター削減の犠牲者となった」と今後の見通しを示している。

