バルセロナのハンジ・フリック監督が、15日に行われたラシン・サンタンデール戦を振り返った。スペイン紙『アス』が伝えた。

レアル・マドリードとのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝に勝利したバルセロナ。今シーズン最初のタイトルを手にした中で迎えたコパ・デル・レイ（国王杯）のラウンド16が行われ、セグンダ（スペイン2部リーグ）で首位に立つラシンと対戦した。

中2日での試合に臨んだバルセロナだったが、ラシンの勢いの前に苦戦することに。前半をスコアレスで折り返した中、後半途中出場のフェルミン・ロペスが流れを変えることに。66分にロングスルーパスを通しフェラン・トーレスの先制ゴールをアシスト。最終盤にはカウンターからラミン・ヤマルが追加点を奪い、0ー2で勝利を収めてベスト8に進出した。

2部相手に苦戦を強いられたフリック監督。前日にはレアル・マドリードが2部のアルバセテに敗れており、侮れない状況だったが「対戦相手について私が最も評価しているのは、彼らの勇気だ」とコメント。アグレッシブな姿勢を評価し「ラシンがラ・リーガに昇格することを願っている。彼らの守備は素晴らしかった」と称賛した。

また「今年最も重要な試合のひとつだった」と振り返ったフリック監督。「こういう試合に勝つのは評判ではなく姿勢。そして、それを示すことが重要だった」と、2部相手だからと気を抜くことなく戦えたことが勝因だとした。

さらに、苦しい戦いの流れを変えたフェルミンについても言及したフリック監督は「彼は特別な選手だ。彼のような選手は他にいない」とし、「彼の姿勢、ダイナミズムが大好きだ。彼は、エネルギーと正確なパスで試合の流れを変えることができる。常に正しいポジションにいる。本当に素晴らしい選手だ」と、称賛の言葉を送っている。

【動画】苦戦したバルサ、後半流れを変えてベスト8進出