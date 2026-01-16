元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で13日に公開された動画に出演。阪神のドラ1ルーキー・立石正広に期待する“バッティング以外”の部分について語った。

赤星憲広氏

立石正広の走塁に期待

毎年恒例になりつつある、春季キャンプでの走塁指導について話すなかで、赤星氏は「立石くんと谷端くんがどれぐらい起動力を使えるのかっていうところですよね」と、ドラ2ルーキー・谷端将伍とともに、立石の走塁について言及。

「レギュラーを取れる、取りにいくぞっていうような選手たちが、そこ(走塁)も意外とイケるよってなったらさ、新たな武器になるじゃないですか」としつつ、「例えば立石くんが6番ぐらいに入った時に、意外と走れるよってなったらさ、相手もノーマークにできないから。で、次が例えば外国人ってなるとバッター集中しなきゃいけないでしょ。ってなると、立石くんがその隙をついて走るっていうのもできると思うんで」と説明した。

さらに、赤星氏は「そういう新戦力ですよね。足を武器としてる(既存の)選手たちはもちろんそこを活かさなきゃいけないけど、立石くんとか谷端くんが意外にイケます、打つだけじゃなくて走れますぜってなったら、これはタイガースにとって新たな武器やから」と続け、「見てる限り、立石くん意外とね、スピードもあると思ってんですよ。だからそこにどれぐらいの意欲があるかっていうところ」と立石の走塁面に期待を寄せていた。