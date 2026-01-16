@media (min-width: 768px) {

岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズは4日（日本時間5日）、29歳の岡本和真内野手と4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだ。今後さらなる大型補強を成功させる可能性はあるが、すでに天才的な3つの補強を実現していると、米メディア『ジェイズ・ジャーナル』が報じている。

岡本は日本で6度オールスターに出場した経験があり、2020年、2021年、そして2023年の3度セ・リーグ本塁打王に輝いている。

通算1074試合でOPS.882を記録しており、MLB球団も無視できない存在となっていた。

ただ、岡本の争奪戦にロサンゼルス・ドジャースなど金満球団は参戦せず、有力な移籍先はピッツバーグ・パイレーツだった。

そして、ポスティング期限ぎりぎりにブルージェイズが獲得へ動き、岡本と契約を締結している。

同メディアは、一つ目の天才的な動きとして、岡本獲得を挙げ「彼は日本でのキャリアを通じて、安定したコンタクトヒッターであることを証明してきた。

三振が多い一発頼みの打者よりも、こうしたタイプの方が北米で成功する可能性は遥かに高い。

毎打席ホームランを狙うのではなく、状況に応じた調整ができるからだ。

さらに岡本は、内野・外野の両方を経験している。

打率.270以上を維持しつつ、毎年30本塁打以上、90打点以上を記録できる能力を持つ彼は、外野ではカイル・タッカーの廉価版、内野ではボー・ビシェットの廉価版とも言える存在でありながら、4年総額6000万ドルという破格の低コストで獲得できた。

仮にブルージェイズがタッカーやビシェットの獲得に失敗したとしても、2026年に向けて代わりとなる戦力をすでにラインアップに確保できているという安心感がある」と伝えた。

なお、二つ目はディラン・シース投手の大型補強で、三つ目はシース、タイラー・ロジャース投手、コディ・ポンセ投手といった耐久性のある選手を投手陣に加えたことだと説明している。

