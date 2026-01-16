ハリー・スタイルズ、4年ぶりのアルバムを3月発表　『KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.』

ハリー・スタイルズ（Harry Styles）の空白期間はついに終わった。新作アルバム『KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.』は3月6日リリース予定。長年のコラボレーターであるキッド・ハープーンがプロデュースを手がける本作は、ハリーにとって4枚目のスタジオ・アルバムであり、2022年以来の新作となる。収録曲は全12曲だ。

今週初め、ハリーはこの発表を、世界各地に掲出された一連のビルボードやポスターで予告していた。ニューヨークやベルリンから、サンパウロ、パレルモまで。そこには、再会を待ち望むファンへ向けたメッセージが添えられていた。「すぐに会おう」と書かれたものもあれば、「待っているあいだ、すべてはそこにある」と示唆するものもあった。

これらのポスターは、ミュージシャンとしての彼が立ち上げた新たなウェブサイトとも連動していた。彼は過去2作のアルバムでも、謎めいたサイトを用いてローンチを行っている。WeBelongTogether.coのトップページには、観客の海が群衆の中で踊る様子を捉えたループ映像が表示される。抱き合う者もいれば、手を叩く者もいる。見えないステージへ向けてスマホを掲げる者もいる。

1月14日には、HSHQのコミュニティ番号に疑いなく連絡先情報を渡したファンに対して、ボイスメッセージが送られた。音声ファイルはわずか6秒。「We belong together（僕らは一緒だ）」──ポップアップに表示されていたのと同じフレーズを、引き伸ばすように呟く声が収録されていた。

ハリーは『Love on Tour』を終えた2023年、感情のこもった別れの言葉をファンに残している。全169公演の最終日に、彼はファンのためにピアノ・バラードを作曲し、最後の公演で披露した。その後、珍しくInstagramのストーリーズ投稿でツアーを振り返っている。「人生で最高の経験だった。信じられないほど満たされていて、幸せだ。すべては君たちのおかげだ」と彼は書いた。「一生ものの思い出をくれた。僕が夢見ていた以上のものを。時間も、エネルギーも、愛も──すべてにありがとう」

※2022年の独占インタビューはこちら

From Rolling Stone US.

ハリー・スタイルズ

『KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.』

2026年3月6日リリース予定