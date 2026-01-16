TREKKIE TRAX CREW、最新曲でumru、nextdimensional、なむらみなみとコラボ

東京を拠点に、ジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベルTREKKIE TRAXが、2026年の幕開けとなる最新シングル「TREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional – Open! feat. なかむらみなみ」をリリースした。

本作は、レーベルの中核プロデューサーユニット「TREKKIE TRAX CREW」 と、ニューヨークを拠点に世界的な評価を受けるプロデューサー「umru」、そして同じくニューヨークを拠点にドリーミーかつエモーショナルなエレクトロニック・サウンドで注目を集める 「nextdimensional」による国際的コラボレーション作品であり、フィーチャリングにはラッパーの「なかむらみなみ」を迎えている。

TREKKIE TRAX CREWは、andrew、Carpainter、futatsuki、Seimeiによって構成され、2012年のレーベル設立以降、日本のクラブミュージックを世界に接続してきた存在。一方、umruはPC Music以降の流れを汲むハイパーポップ／エレクトロニック・ミュージックを代表するプロデューサーの一人として知られ、Charli XCXをはじめとする近年の重要なプロダクションワークを通じて、その鋭利かつエネルギッシュなサウンドデザインを世界的に印象づけてきた。nextdimensionalはNYアンダーグラウンドを背景に、グリッチやブレイク、レイヴ感覚を織り交ぜた独自の世界観を構築するアーティストである。そこに加わる、なかむらみなみの存在感あるリリックとヴォーカルが、本作に強い推進力を与えている。

「Open! feat. なかむらみなみ」 は、umruとnextdimensionalが来日した際に行われたセッションを起点として制作された楽曲。制作期間中、メンバー全員で昼間に公園を訪れたひとときが大きなインスピレーションとなり、その空気感の中からなかむらみなみがリリックを書き上げていったという、極めてフィジカルで自然発生的なプロセスを経ており、楽曲は制作初期段階からDJセットで何度もプレイされ、その都度フロアのリアクションを確かめながら構成や展開を調整。クラブでの実践を通して磨き上げられてきた。

サウンド面では、攻撃力のあるビートとベース、印象的なスタブのフレーズ、そしてサイケデリックでグリッチなアレンジが前面に押し出された、純度の高いエレクトロバンガーに仕上がっている。一方で、各アーティストの個性が単に衝突するのではなく、フロアで機能する一点へと収束していく構造は、TREKKIE TRAX CREWが長年培ってきたコラボレーションの美学を明確に示している。

＜リリース情報＞

TREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional

「Open! feat. なかむらみなみ」

2026年1月16日（金）リリース

https://www.trekkie-trax.com/ep/ttc-umru-nextdimensional-open/