世界最大のオンライン百科事典「Wikipedia」は、誕生から25周年という節目を迎えた。四半世紀にわたり「人類の知の集積地」として歩んできた同プロジェクトは、いま大きな転換点に立っている。

Wikipediaを運営する非営利団体「Wikimedia Foundation」は1月15日（米国時間）、25周年を記念するとともに、Amazon、Meta、Microsoft、Mistral AI、Perplexityの5社が、Wikipediaの商用データ提供サービス「Wikimedia Enterprise」のパートナーに加わったと発表した。すでにパートナーとなっていたGoogleやEcosiaに加え、生成AI分野を牽引する主要企業が新たに名を連ねた形である。急速に普及する生成AI時代において、Wikipediaがその価値を維持し、持続可能な運営を目指すための重要な一歩となる。

生成AIを開発・運用する企業にとって、膨大なデータを高速かつ安定して取得できる環境は不可欠である。Wikimedia Enterpriseは、検索エンジンや生成AIなど、Wikipediaのコンテンツを大規模に再利用する事業者向けに設計された商用サービスだ。

パートナー企業は、以下の3種類の専用APIを通じて、最新かつ正確なデータにアクセスできる。

オンデマンドAPI：特定の記事の最新版を即座に取得できる。

スナップショットAPI：全言語の全記事をダウンロード可能なファイル形式で提供。1時間ごとに更新される。

リアルタイムAPI：世界中で行われる編集内容を、ほぼリアルタイムでストリーミング配信する。

Wikimedia Foundationは2025年4月に公表したAI戦略において、Wikipediaの最大の強みはボランティア編集者によるコミュニティにあると強調した。AIモデルの学習において、人間が執筆し、厳格なルールと合意形成によって管理されてきたWikipediaのデータは、信頼性の高いデータセットの一つと位置付けられている。

25周年を迎えたWikipediaの価値は、「無料のオンライン百科事典」にとどまらず、生成AI時代の情報基盤としても再評価されつつある。企業側にとっては、信頼性の高い知識ソースを安定的に取り込む仕組みが重要となり、財団側にとっては資金、技術、コミュニティを含む持続可能性の確保が引き続き課題となる。Wikimedia Enterpriseを通じた商用利用の整備と、人間中心のAIへのアプローチは、その両面を支える重要な柱となる。