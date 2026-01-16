@media (min-width: 768px) {

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは12月21日（日本時間22日）、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手を獲得した。今後様々なシナリオが考えられるが、どのような結果になっても、同球団にとってプラスの側面しかないようだ。米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

村上は2022年に141試合で56本塁打を記録しており、以前からMLB球団も注目する逸材だったが、今オフに入ると予想外の展開を迎えた。

ポスティング期限ぎりぎりまで交渉に進展は見られず、来日して視察するほどの積極性を見せていたニューヨーク・メッツも獲得に動かなかった。

そして、当初予想されていた1億ドル（約159億円）以上の長期契約ではなく、2年総額3400万ドル（約54億円）という条件で、ホワイトソックスと短期契約を結んでいる。

これに関して、同メディアは「ホワイトソックスファンで、村上の獲得を批判する人はほとんどいないだろう。

球団に対するリーグ内での評価を押し上げ、将来的に日本市場への扉を開く一手にもなっているからだ。

たとえ、たった2年契約で終わろうと、あらゆる面で勝利と言える補強である」と見ている。

その理由として「2027シーズン終了後に、彼はクオリファイング・オファー（QO）の対象となる。

もし村上がQOを受諾すれば、事実上3年契約に変わり、仮に受諾しなかったとしても、フリーエージェントとして村上を失う代償として補償を受け取ることができる。

ホワイトソックスはぜいたく税のラインを超える球団ではないため、QOを拒否された際に貰える補償ドラフト指名権の区分では、中間層に位置するだろう」と説明。

そして、仮に大活躍すれば長期契約、または大量のプロスペクトを得る代わりにトレードという道筋もある。

どのパターンもホワイトソックスに恩恵をもたらすものであり、同メディアは「だからこそ、村上との契約は考えるまでもなく成功と言えるものであり、すでに評価されている以上に素晴らしい取引なのだ」と伝えた。

