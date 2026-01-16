セリエA第16節の延期分が15日に行われ、コモとミランが対戦した。

前半戦を終えて9勝7分け3敗の勝ち点34で6位につけているコモ。前節のボローニャ戦では1ー1のドローに終わったが、その前は3連勝を収めており4戦無敗で今回の戦いに臨んだ。対するミランは開幕戦こそ黒星スタートとなったが、その後はリーグ戦無敗を維持。前半戦を終えて11勝7分け1敗の勝ち点40の2位に位置。ただ、直近はジェノア、フィオレンティーナと連続で引き分けて勝ち点を落としており、首位のインテルとの勝ち点差が「3」に広がっていた。

試合は早々に動く。10分、ボックス左からマルティン・バトゥリナがクロスを入れると、マルク・オリヴァー・ケンプフがヘディングで合わせ、ホームのコモが先制点を奪うことに成功。その後もコモが押し込む展開となり、何度もミランゴールに迫るが、GKマイク・メニャンがビッグセーブを連発して追加点を許さない。

なかなかペースを握ることができない前半を過ごしていたミランだったが、前半終了間際にアレクシス・サーレマーケルスのパスに反応したアドリアン・ラビオがボックス内に侵入したところで相手に倒されPKを獲得。このPKをクリストファー・エンクンクが蹴り込むと、GKに触られるも成功。前半のうちに同点に追いつくことに成功した。

1ー1で後半を迎えるが、コモが優位に進めることに。ニコ・パスが前半から引き続き積極的にゴールを狙うなどしたが、ミランの守護神がゴールに鍵を掛ける。

すると55分、ミランはラファエル・レオンがボックス手前から浮き球のパスを送ると、ラビオが胸トラップから左足で鮮やかに蹴り込み逆転に成功。少ないチャンスをモノにすると、88分にはスローインのこぼれ球をボックス手前からラビオがミドルシュート。これがゴール右隅に決まり勝負あり。コモはチャンスを生かせずに今季4敗目。ミランは後半戦の初戦で3試合ぶりの勝利を収め、インテルを追走している。

なお、ミランは18日に第21節でレッチェと、コモは19日にラツィオと対戦する。

【スコア】

コモ 1－3 ミラン

【得点者】

1－0 10分 マルク・オリヴァー・ケンプフ（コモ）

1－1 45分 クリストファー・エンクンク（PK／ミラン）

1－2 55分 アドリアン・ラビオ（ミラン）

1－3 88分 アドリアン・ラビオ（ミラン）

【動画】ラビオが躍動！ミランが首位を追いかける逆転勝利