ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に臨む日本代表に向けた“応援のチカラ”を集めるプロジェクトがいよいよクライマックスを迎えようとしている。障がいのある子どもたちが制作協力した作品には、どんな思いが込められているのだろうか。

”応援のチカラ”アートとは

“応援のチカラ”プロジェクトの”応援のチカラ”アートは、東京都立墨東特別支援学校の児童・生徒が「応援」をテーマに描いた絵“応援のチカラ”のタネを、アーティストで俳優の香取慎吾さんがコラージュして完成させる企画だ。パラリンピック本番を控えた２月に「贈呈式」で披露される。

墨東特別支援学校小学部に通う渡邊英瑠さん（左／５年生）、西直哉さん（右／４年生）は、11月の“応援のチカラ”プロジェクトキックオフイベントにも参加photo by Atsushi Mihara校内に設けられた展示スペース

“校舎を美術館に”──プロジェクトに協力した墨東特別支援学校は、かねてより芸術に力を入れている学校だ。

肢体不自由の子どもたちが通う墨東特別支援学校photo by TEAM A

副校長の大橋智さんは、こう語る。

「スポーツや芸術……児童・生徒の好きなことはそれぞれ違いますが、何か一つで活躍できたり、これをやり遂げたという達成感が味わったりできるように、授業で制作した作品をスロープ周りに展示しています。制作物が学校に展示されることで、子どもたちが喜びを感じることができれば、自己肯定感の向上につながるのではないでしょうか」

額に入れられた作品は、タイトルに加えて「アーティスト名」や手法の情報も添えられて、厳選された約20点が数ヵ月にわたって展示される。こうして小さなアーティストたちの創作意欲は刺激され、アイデアや思考をカタチにする表現力が養われてきた。

車いすでスロープを昇り降りする日常の中にアートが溶け込んでいるphoto by TEAM Aパラスポーツ体験で膨らませたイメージ

制作を振り返ると、「応援」をテーマに描いた絵の制作は、昨年の夏休み明けから始まっていた。中学部の生徒と小学部の児童が参加し、絵具で描くグループとタブレットで描くグループに分かれ、パラスポーツの動画を観るなどして競技を知ることからスタートした。その後、数回にわたる授業で子どもたちそれぞれが絵を完成させた。

2025年９月11日、墨東特別支援学校の体育館では、小学部を対象とするパラスポーツの体験会が行われた。講師は2010年バンクーバーパラリンピックでアイスホッケー（旧名称：アイススレッジホッケー）が銀メダルを獲得した、当時の日本代表・上原大祐さん。子どもたちは氷上で使用するそりを陸上で体験できる仕様にしたフィールドスレッジに乗り、いきいきとした表情でスティックを操作したり、シュートを打ったりした。

「実際に自分たちがそりに乗ってパラスポーツを体験し、ワクワクする気持ちを感じられたのではないでしょうか」とは、今回のプロジェクトを担当する主幹教諭の藤井温子さん。

上原さんが持参したパラリンピックのメダルを首にかけると、嬉しそうな笑顔を浮かべた子どもたち。パラスポーツ、パラリンピアンに触れ、冬のスポーツが一気に身近になった。

絵を描くことが好きだという渡邊英瑠（える）さんは、タブレットのアプリで作品３点を描いた。そのうち１点はアイスホッケーを題材にした。

「（アイスホッケー体験が）楽しかった」と渡邊さん。イラストには胸番号やフェイスガードも描かれており、“がんばれ”という文字も添えた。「いっぱい頑張ってほしい」と、渡邊さんは“応援のタネ”に思いを込めた。

ほかに氷上競技の車いすカーリング、雪上でクロスカントリースキーと射撃を行うバイアスロンの絵も完成させ、制作は「楽しかった」と渡邊さん。

2025年11月30日の“応援のチカラ”プロジェクトキックオフイベントでは、観覧席でトークショーを楽しみ、香取さんから絵の制作についての感想を求められる場面も。「緊張したけど、頑張って言いました」。夢はYouTuberという渡邊さん。多くの報道陣や関係者に注目されるなかで堂々とコメントしていた。

キックオフイベントで渡邊さんに話を聞く香取さん©Tokyo Metropolitan Government

“学校一の読書家”であり、国語が得意な西直哉さんは、体を動かすことも好きだという。最近は、ティーバッティングの授業がお気に入りだ。好きな野球選手はメジャーリーガーの佐々木朗希選手。テレビで野球を観戦することもあるが、ウィンタースポーツにはなじみはない。「寒くて冷たいイメージかな」と西さん。

制作したアートには、白地に黄色を敷き、水色で「がんばれ」と書いた。

「頑張ってほしいと思って、元気が出る色の黄色を使いました」

西さんによる“応援のタネ”photo by TEAM A

西さんが絵を完成させた９月25日の授業には、サプライズで香取慎吾さんが登場した。

「テレビで知っている香取さんが学校に来てくれて、（取材の）カメラもたくさん来てうれしかった」とキーボード入力で教えてくれた西さん。

子どもたちの絵を見て回った香取さんが西さんのタブレットを覗き込み、「が・ん・ば・れ」と作品の中の文字を読み上げた。そのとき、香取さんと目が合ったと感じたと言い、「話しかけてくれてうれしかった」と笑顔全開で当時の気持ちを明かした。

西さんのタブレットを覗き込む香取さん©Tokyo Metropolitan Government

まもなく墨東特別支援学校の児童・生徒の絵をコラージュしたアート作品が完成する。

前出の藤井さんは期待を込めて語る。

「今回のプロジェクトには、通学している子どもたちだけではなく、病院内で学んでいる子どもたちも複数参加しています。本校の子どもの作品と病院訪問学級の作品が混ざったアート作品は、これまでにない面白いものになるはずです。全校一体で参加できたうえ、パラスポーツを身近に感じられていい機会になりました」

どんな作品になるのか。選手たちに応援メッセージを送りつつ、楽しみに待ちたい。

※応援メッセージの受付は＜“応援のチカラ”プロジェクトWEBサイト＞で2026年２月１日（日）23:59まで。

text by TEAM A

key visual by Tokyo Metropolitan Government