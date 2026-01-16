「日本の未来は明るい」新成人の45％が回答、「政治への期待」は前年比2.7倍に急増！ 背景に何が？

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。1月8日（木）放送の「YellowHat TODAY’S KEY NUMBER」のコーナーでは、2026年の「二十歳の集い（成人式）」の対象者500人に実施した最新の意識調査（マクロミル調べ）の結果を紹介しました。今回の放送では、調査会社「マクロミル」が毎年実施している新成人の意識調査結果を取り上げました。今年の調査で注目を集めた数字は、「日本の未来は明るい」と答えた20歳が45.2％に達したことです。これは昨年の調査と比較して1.6倍という大幅な増加となります。さらに「日本の政治に期待できる」と答えた人も56.6％と、前年の2.7倍に跳ね上がっており、前年から大幅に増加。今、若年層の間で、未来や政治・経済、新NISAといった金融施策への関心が高まっています。今回の調査からは、自らの生活を前向きに捉え、社会と能動的に関わろうとする若者世代の姿勢が浮き彫りになりました。パーソナリティのユージは、この数字を受けて「そもそも45.2％という数字をどう捉えるか」と問いかけつつも、「未来について考えている時点で素晴らしい。僕が20歳の時は自分のことで精一杯で、日本の未来なんて考えてもいなかった」と明かし、現代の新成人たちの意識の高さに感銘を受けた様子で語りました。調査では、新成人が今どのような価値観を持っているかも明らかになっています。関心のあるニュースの第1位は「経済・金融政策（44.2％）」。背景には長引く物価高や賃金低迷があり、若いうちから切実な社会課題に目を向けている状況が伺えます。また、ライフスタイルや価値観については以下の項目が上位に挙がりました。●自分らしさを大切にする：47.8％（※最多）●タイパ（タイムパフォーマンス）を重視：27％（※2年で1.5倍に上昇）効率を重視しつつも、個人のアイデンティティを尊重する、現代の若者らしい合理的な姿勢が反映された結果といえます。さらに議論が盛り上がったのは、結婚や出産に関するデータです。結婚願望が「あり」と答えた人は71％に上り、そのうち「子どもが欲しい」と回答した人は77.8％という高い割合を示しました。少子高齢化が深刻な社会問題となる中で、この結果にユージは「素晴らしい！ 日本の未来は明るいね！」とコメント。吉田が「結婚や子どもを持つことだけがすべてではないという考え方もありますが」と多様な価値観をフォローしつつも、ユージは「少子化と言われる中で、こう思ってくれている人が多いのはすごいこと」と、若者たちの前向きな意志を称賛しました。番組の最後に吉田は「日本の未来を作るのはこの方々なので、ぜひ明るくしていってほしいですね」と結び、ユージさんも「自分のペースで進んでいってください」と、新成人たちへ温かいメッセージを送りました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1