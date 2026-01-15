大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、テオスカー・ヘルナンデス外野手が攻守に精彩を欠いた。その影響もあってか、今オフはトレード放出の噂も出ていたが、実行に移すのはかなりハードルが高いかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

テオスカーは昨季134試合、打率.247、25本塁打、89打点と、長打力はまずまずな一方で確実性を欠いた。守備では緩慢な動きで、相手走者に余計な進塁や生還を許す場面が散見された。

ただ、同メディアは「正直なところ、ヘルナンデスを巡るトレードの噂は最初からあまり意味をなしていなかった。チームがカイル・タッカーとコディ・ベリンジャーの獲得を真剣に検討しているなら、彼を手放して新たな穴を開けるのは理にかなっていない。彼は昨季故障に悩まされたものの、wRC+102という数字はリーグ平均をわずかに上回る水準を示していた。2026年には復活し、さらに高いパフォーマンスを発揮できると考えるのは妥当だろう」と指摘。

続けて、「ホスエ・デポーラ外野手やザイアー・ホープ外野手といったプロスペクトが今季中に昇格する可能性はあるが、3連覇を目指すチームが開幕戦で彼らに頼るのは現実的ではない。彼らのうち、1人以上が何らかの大型トレードで放出される可能性も高い。もしそうなった場合、ヘルナンデスを絶対に手放さないことがこれまで以上に重要となるだろう」と記している。

