岡本和真がトロント・ブルージェイズに移籍し、絶対的な主砲を欠くこととなった読売ジャイアンツ。2012年以来の日本一奪還を成し遂げるため、今オフは投打において積極的な補強を続けている。本稿では、新戦力加入による起用法の変化と、期待される成績を考察していきたい。（文・田中凌平）

熾烈を極める外国人枠

今オフ、巨人は前タンパベイ・レイズのフォレスト・ウィットリー、前ボストン・レッドソックス傘下3Aのブライアン・マタ、前東北楽天ゴールデンイーグルスのスペンサー・ハワードの3名の投手を獲得。野手で新加入した前カンザスシティ・ロイヤルズ3Aのボビー・ダルベックを合わせて計4人を獲得した。

これにより、一軍の外国人枠はライデル・マルティネス、アルベルト・バルドナード、トレイ・キャベッジを合わせた7人で4枠を争うことになる。

守護神のマルティネスと主軸のキャベッジが当確だとすると、残り2枠は熾烈な争いになるだろう。まずは岡本の穴を埋めるために、ダルベックが一塁手か三塁手を担う可能性が高い。

また、フォスター・グリフィンの退団によって先発ローテーションも手薄になっており、残り1枠をウィットリー、ハワード、マタの3人で回す構図になりそうだ。

この中で一歩リードしているのは、NPBでの実績があるハワードだ。来日1年目の昨季は楽天で怪我に苦しんだものの、初登板から5連勝を記録し、9試合で5勝1敗、防御率2.22の記録を残した。

昨季は山崎伊織しかシーズンを通してローテーションを守れなかったため、今季は怪我の不安を払拭し、10勝以上を期待したい。

続いて、メジャー経験のあるウィットリー、メジャー未経験ながらも160キロの速球を誇るマタが、ローテーションを入れ替えながら登板する形が濃厚だ。今年が4年目となるバルドナードは中継ぎ陣の層が厚いこともあり、登板機会を勝ち取るのが難しいかもしれない。

松本剛の加入で大混戦の外野陣

野手陣では、北海道日本ハムファイターズからFAで加入した松本剛が大きな変化をもたらすだろう。昨季の巨人はセンターを固定できなかったこともあり、松本がその穴を埋める存在となり得る。

松本は2022年に打率.347を残して首位打者に輝いて以降、徐々に成績は低下。昨季は打率.188に終わったが、今季はかつての輝きを取り戻して「1番・センター」の役割を果たしてほしい。

両翼のうちの1人はキャベッジが入ることが予想されるため、残る1枠を巡る激しいスタメン争いが繰り広げられるだろう。

実績で言えば、丸佳浩が有力だ。しかし、37歳を迎える今季はシーズンを通しての起用とはならないだろう。そこで、右打者ならば萩尾匡也、浅野翔吾、若林楽人、左打者ならば岡田悠希、佐々木俊輔、中山礼都が候補にあげられる。

また、育成ドラフトで新加入した前オイシックス新潟アルビレックスBCの知念大成にも期待したい。

知念は育成契約とはいえ、2024年のイースタン・リーグで打率.323と首位打者を獲得。春季キャンプからアピールして早期に支配下契約を勝ち取り、一軍で外野手争いに加われる存在だ。

投手は先発ローテーションを固定できるかが鍵

[caption id="attachment_245669" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの戸郷翔征（写真：産経新聞社）[/caption]

投手陣は新外国人の他に、福岡ソフトバンクホークスから北浦竜次と板東湧梧、現役ドラフトで日本ハムから松浦慶斗が新たに加わった。

巨人は中川皓太、大勢、マルティネスという勝利の方程式が定まっており、さらに田中瑛斗や船迫大雅、石川達也など、12球団屈指の中継ぎ陣を誇る。

そこで、新戦力には先発ローテーションを勝ち取ってほしい。昨季11勝をあげた山崎と、新外国人から2人が当確だとすると、次に期待されるのは、復活が期待されるエース・戸郷翔征だ。

2022年から3年連続で12勝をあげていた戸郷は、昨季の勝ち星が8と物足りない結果となった。エース・戸郷の復活は全巨人ファンが期待しているだろう。この重圧は厳しいものだろうが、巨人のエースとして乗り越えてほしい。

先発ローテーションの残り2枠は、田中将大や西館勇陽、赤星優志、森田駿哉、横川凱、堀田賢慎、井上温大に新戦力3人を加えたメンバーで争う構図となりそうだ。

田中将以外は毎年飛躍を期待されながらも思ったような結果を残せておらず、今季こそ山崎に続いて頭角を現してほしい。

先発陣も大混戦…割って入りたい新戦力たち

また、ドラフト1位で加入した竹丸和幸も忘れてはならない。左投げの即戦力としての期待がかかる竹丸には2桁勝利を達成し、他の投手に刺激を与える存在になってほしい。

個人的には、今季から先発に転向する泉圭輔も楽しみだ。ソフトバンクから移籍した1年目は35試合登板で防御率1.93を記録したが、昨季は怪我で思ったようなシーズンを過ごすことができなかった。

大混戦が予想される先発ローテーション争いだが、北浦と板東、松浦には何とか割って入り、貯金を作れる投手となってほしい。特に板東は支配下を勝ち取るところから始まるため、いかにいい状態で春季キャンプを迎えられるかが鍵となる。

投手陣も野手陣も大きく補強が進んだ今オフの巨人。中川、大勢、マルティネスの勝利の方程式以外は、昨季と比べて一気に陣容が変わりそうだ。

2012年以来の日本一奪回を現実のものとするために、新戦力の躍動に期待が高まる一方だ。

【著者プロフィール】

田中凌平（たなか・りょうへい）

1992年生まれ。ライター。年間でNPB12球団の本拠地を巡ることもあるほどの野球好き。巨人やMLBを中心に、陸上、水泳など多岐にわたる競技を執筆。五輪の取材経験も持つ。

