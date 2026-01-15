@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、今オフ最注目フリーエージェント（FA）の1人であるカイル・タッカー外野手の争奪戦で有力候補に浮上している。29歳のスター外野手は、いまだ新天地を決めていないものの、まもなく決断を下す可能性が高いという。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

タッカーは今オフ、市場に出た時点では総額4億ドル（約636.7億円）規模の契約を見込まれていた。しかし、FA市場は想定ほど一気に動かず、去就は年明けまで持ち越されている。

その中で、タッカーの決断が今週や来週でも驚かないとの声があがり、交渉が最終段階に入っている様子が伺える。

ドジャースにとってタッカーは、変革をもたらす補強となるだろう。すでに大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手らを擁する強力打線に、打撃力と守備の柔軟性を兼ね備えた外野手を加えれば、攻撃陣はさらに凶悪さを増すことになる。

注目の集まるタッカーの動向についてアンダーソン氏は「決断はいつ下されてもおかしくない。まもなく重大発表がある可能性に備えるべきだ。数ヶ月に及ぶ憶測に終止符が打たれるかもしれない」と言及した。

