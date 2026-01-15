近年のプロ野球界では、傑出した数字を残した選手がポスティングシステムを行使し、MLB入りする例も多い。一方で、同システムでのメジャー挑戦を希望するも、叶わなかった選手が存在する。そこで今回は、ポスティング申請での移籍ができなかった一流選手を紹介する。［1/6ページ］

菅野智之

[caption id="attachment_212441" align="alignnone" width="530"] ボルチモア・オリオールズの菅野智之（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：東海大相模高 - 東海大

・ドラフト：2012年ドラフト1位（巨人）

・2025年成績：30試合登板、10勝10敗、防御率4.64

・日米通算成績：306試合登板、146勝84敗、防御率2.60（2025年終了時点）

2024年オフ、ついにメジャー移籍を実現させた菅野智之。しかし、1度はMLB挑戦を断念している。

東海大相模高から東海大に進むと、大学では無双状態のピッチングを披露。入団拒否から1年間の浪人を経て、読売ジャイアンツに入団した。

実力通りの結果をプロの世界でも見せつけ、ルーキーイヤーに13勝を記録。その後も活躍を続け、最優秀防御率、最多勝、沢村賞など名立たる投手タイトルを受賞。日本を代表する右腕となった。

傑出した実績を引っ提げ、2020年オフにポスティングシステムを申請。メジャーの複数球団と交渉を続けていたが、希望した金額と開きがあったため、メジャー移籍を断念した。

翌年以降は本来の姿とはいえず、2023年はわずか4勝にとどまったが、昨季は完全復活。24試合登板で15勝3敗、勝率.833、防御率1.67の好成績でチームをリーグ優勝に導き、自身は投手2冠（勝利・勝率）、シーズンMVPに輝いた。

そして2024年オフ、海外フリーエージェント（FA）権を行使し、MLB再挑戦を表明。ボルチモア・オリオールズと単年契約を結び、念願のメジャー移籍を果たした。

メジャー1年目は先発の一角として、30試合の登板で10勝10敗、防御率4.64をマーク。見事に2桁勝利を上げた。

今季、ベテラン右腕はさらなる進化を見せるのか。メジャー2年目の投球にも期待したい。

