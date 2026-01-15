トッテナム・ホットスパーは15日、ヨン・ハイティンハ氏をトップチームのアシスタントコーチに任命したことを発表した。

今シーズン、トーマス・フランク監督を招へいしたトッテナムは、21試合が消化したリーグ戦で勝ち点「27」の14位と苦戦を強いられている。イングランド代表MFジェームズ・マディソンやスウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキ、イングランド代表FWドミニク・ソランキらを長期離脱で欠くなど相次ぐ負傷者にも苦しんでいる状況だ。

シーズン後半戦の巻き返しを図りたいクラブは、ハイティンハ氏のアシスタントコーチ就任を発表。フランク監督はクラブの公式サイトを通じ、「素晴らしい戦力となるだろう。彼の能力と人柄、そして人格はピッチ内外で大きな価値をもたらしてくれるだろう」と期待を寄せている。

現在42歳のハイティンハ氏は、現役時代にアヤックスやアトレティコ・マドリード、エヴァートンなどでプレー。指導者としてはウェストハムやリヴァプールのアシスタントコーチなどを経験。昨シーズンはアルネ・スロット監督らとともにリヴァプールのプレミアリーグ制覇に貢献した。

今シーズンは古巣アヤックスの指揮官に就任したが、成績不振に昨年11月に解任が決定。再びプレミアリーグの舞台で新たな挑戦をスタートさせることになった。