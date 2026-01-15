乃木坂46井上和「“頑張り続ける姿”ってとてもかっこいいなと思います」受験勉強と戦うリスナーにエール

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。1月8日（木）の放送では、受験を控える生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は05世代の二浪生で、受験勉強と日々戦っています。正直、心が折れそうなときも多いです。そんなとき、和さんの真っすぐで努力家な姿を見て『僕も負けないで頑張ろう！』と思えています。もともとは大河ドラマに出演されていたある方を通じて乃木坂46を知り、そのなかでも、和さんの内面に強く惹かれて応援させていただいています」（滋賀県 20歳）

◆「お互い頑張りましょう！」

井上：ありがとうございます！「大河ドラマに出演されていた“ある方"を通じて乃木坂46を知った」とのことで、そういうきっかけもあるんですね！ すごく素敵でうれしいですし、しかも、そこから私のことを好きでいてくれているというか、「内面に強く惹かれて応援させていただいています」なんて素敵なメッセージまでいただけちゃって、私はとてもうれしいです！

05世代ということで、私も2005年生まれなので同世代ですね！ 今このラジオを聴いてくれているのだとしても戦っている最中かなと思うんですけど、そうやって頑張り続ける姿って、とてもかっこいいなって思うんですよ！

私は、乃木坂46に入って頑張らないといけないタイミングというか、お仕事だったり、周りの環境に甘えずに頑張らざるを得ない状況になって、今これだけ頑張る力がついたけど、それまで“頑張り続ける”ということがすごく得意なタイプじゃなくて……。“諦めちゃおうかな”って考えて逃げ道を探しがちな人だったんですよね。

だから、日々頑張っている同世代の生徒のメッセージを読んで、すごく尊敬する気持ちもあるし、そんな生徒が「頑張ろう！」と思える原動力の1つとして、私の存在をあげてくれているということが何よりもうれしいことで……いい循環なんじゃないかなって思っちゃったりしています。だから、私にできることは少ないかもしれないですけど、お互い頑張りましょう！ すごく応援しています！

