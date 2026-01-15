「一生貧乏な人」と聞くと、浪費や収入の少なさを思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、お金が貯まらない背景に「寂しさとの向き合い方」が影響しているケースも少なくありません。

常に誰かとつながっていないと落ち着かない、不満や愚痴を周囲にこぼし続けてしまう。そんな行動が、知らないうちに家計を不安定にしていることがあります。今回は、「一生貧乏」につながりやすい人の特徴を、人との距離感とお金の関係から整理してみましょう。

◆人との距離を一気に縮めようとする

お金が貯まりにくい人に見られがちなのが、人との距離を急激に詰めようとする傾向です。

知り合って間もないのに頻繁に食事や旅行に誘ったり、自分の知人を次々に紹介したりと、過度に関係を深めようとします。また、寂しさを紛らわすために、愚痴や不満を繰り返し誰かに聞いてもらうことが習慣化している場合も多いです。

本人に悪気はありませんが、その根底には「誰かとつながっていないと不安」「一人の時間が落ち着かない」という心理が隠れています。こうした状態では、安心感を得るための活動が優先され、時間やお金の使い方が自分軸ではなく「他人基準」になりやすいのが特徴です。

◆不安定な関係が「場当たり的な支出」を生む

人との距離が近すぎる関係は、互いにとって負担になりやすく、結果として長続きしにくいものです。相手も疲れて関係が途切れることが多くそのたびに、新しいつながりを求めてさらに交際費や時間を使い続けるという、不毛なサイクルに陥ってしまいます。

また、愚痴や不満を吐き出す時間が増えるほど、自分の家計や将来について冷静に考える心の余裕が失われます。感情が不安定な状態では、以下のような「家計の乱れ」を招きやすくなります。

・ストレス解消の外食や衝動買いが増える

・支出が計画的ではなく、その場しのぎになる

・お金の優先順位がいつまでも定まらない

寂しさを埋めるための行動が、気付かないうちに「お金を貯めにくい体質」を形作ってしまいます。

◆自分の時間を「生活を整える力」に変える

お金を上手に蓄えられる人は、人間関係においても無理をしません。最初から深く入り込みすぎず、相手のペースや心地よい距離感を尊重します。もし寂しさを感じたときでも、そのエネルギーを「外」ではなく、以下のような「内側」へと向けます。

・1人の時間を「休息」や「情報の整理」に使う

・家計簿をつけたり、暮らしの仕組みを見直したりする

・将来の準備のために、知識を蓄える時間に充てる

誰かに依存しすぎない自立した距離感を持つことで、交際費が安定し、衝動的な支出も抑えられます。その結果、お金に関する判断を常に落ち着いて下せるようになります。

寂しさを否定する必要はありません。ただ、その埋め方を「他人」や「消費」に任せすぎないこと。自分自身の生活を丁寧に整えることが、一生貧乏から距離を置き、家計を安定させるための何よりの近道となります。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）